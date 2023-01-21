Бойовики "Вагнера" користуються зброєю російської державної армії та не мають належних адмінресурсів.

Приватна військова компанія "Вагнера" під керівництвом Євгена Пригожина дедалі більше являє собою паразитичне воєнізоване формування, вважають аналітики.

Як йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни, ПВК, яка конкурує з російським Міноборони, не вистачає основних адміністративних ресурсів для ведення обліку військовослужбовців та належного зв’язку з владою.

Це проявляється, зокрема, у тому, що ПВК вдається до фальсифікацій загибелі "вагнерівців", які перебувають в полоні, та залякує їхніх родичів, які намагаються встановити долю близьких, що потрапили до військової компанії.

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Крім цього, ПВК "Вагнера", яка намагається вдавати ефективну паралельну державній військову структуру і очільник якої є активним критиком Міноборони РФ, залежить від останнього у використанні зброї.

"Група "Вагнера" може додатково покладатися на МО Росії щодо використання військових засобів на передовій. Відомий російський мілблогер … опублікував інфографіку, яка, як повідомляється, демонструє набір військових засобів, які "вагнерівці" використовують навколо Бахмута, включаючи термобаричну артилерійську систему ТОС-1А (як правило, засоби на рівні військового округу), різні самохідні установки. гармат і мінометів, кілька броньованих машин і літак Су-25. Використання цих засобів, зокрема таких авіаційних засобів, як Су-25, свідчить про те, що "вагнерівці" співпрацюють з російським Міноборони, щоб отримати доступ до цих систем і керувати ними. Хоча військовослужбовці "Вагнера" цілком реально можуть керувати цими системами самостійно, вони, ймовірно, продовжуватимуть покладатися на Міністерство оборони щодо матеріально-технічної підтримки та функцій обслуговування", – констатують аналітики.

ПВК Вагнера у війні РФ проти України - що варто знати

Російське політичне керівництво значною мірою покладається на бойовиків ПВК "Вагнера" у кривавій загарбницькій війні, розпочатій проти України.

За інформацією західних розвідок, бойовики ПВК становлять близько чверті від загального числа російських військ. При цьому тепер це не досвідчені найманці з-поміж колишніх працівників силових відомств, а значною мірою "гарматне м'ясо" без військового досвіду, яке зібрали серед в’язнів російських колоній.

Координатор зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив напередодні, що проти Україні воюють 50 тисяч "вагнерівців", серед яких 40 тисяч – засуджені. Також раніше Вашингтон визнав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і тепер планують запровадити санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

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