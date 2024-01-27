Президент РФ зазначив, вони повинні бути не з тих, хто "геніталії оголюють, або заднє місце показують".

Президент РФ Володимир Путін розповів, кого він бачить в майбутньому в якості еліти країни - в неї повинні увійти учасники кривавої війни проти України, а не відвідувачі модних, "голих" вечірок.

"Ми взагалі в принципі цих хлопців повинні підтримати, тому що саме з цієї категорії наших громадян, молодих громадян, - а я сьогодні зустрічався зі студентами, багато з яких перервали навчання і пішли в зону бойових дій, - саме з цих людей ми повинні в майбутньому формувати еліту країни", - сказав Путін.

Він зазначив, вони повинні бути не з тих, хто "геніталії оголюють, або заднє місце показують".

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"Такі теж потрібні диваки, нехай. Але справжню еліту країни, в руки якої можна передати Росію, потрібно сформувати з цих людей. А значить, їх потрібно підтримувати, допомагати їм", - додав президент.

Злочини учасників війни в Україні

У Російській Федерації практикується вербування засуджених, у тому числі за тяжкі злочини, вербувати на війну проти України. Мають місце численні факти того, що, повернувшись додому, колишні зеки знову скоюють вбивства, грабежі і т. д.

До російського міста Владивосток повернувся місцевий житель, якого суд засудив до 24 років в'язниці за жорстоке вбивство. Георгій Повілайко пробув на фронті всього лише три місяці, а до цього рік у в'язниці. Він живе в "гостинці" на вулиці Часовітіна. Сусіди вбивці шоковані його появою.

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