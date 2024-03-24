Місцева влада мовчить.

Увечері в неділю, 24 березня, у Нижньому Новгороді прогримів потужний вибух, він потрапив на камеру домофона одного з будинків.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що жителі мікрорайону Сортувальний побачили яскравий спалах, за яким послідував гучний вибух. Після цього в автомобілях спрацювала сигналізація.

Пізніше російські пабліки написали, що це нібито сталося через вибух ізолятора на лінії електропередачі 110 кВт. На місце прибули рятувальники. Повідомляється, що ніхто не постраждав. Місцева влада поки ніяк не коментувала інцидент.

Вибухи на території Росії: останні новини

Як відомо, військові об'єкти країни-агресора систематично опиняються під ударом ракет і безпілотних літальних апаратів.

Останнім часом Україна посилено завдає ударів по нафтогазових об'єктах, що збиває російським загарбникам темп постачання паливно-мастильних матеріалів своєму окупаційному угрупованню на фронті.

Сьогодні вночі повідомлялося про атаку дрона на нафтобазу в окупованому Криму. У мережі публікували фото і відео, на яких можна побачити стовп чорного диму.

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