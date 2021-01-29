У Росії назвали рішення YouTube «неприхованим і неприпустимим хамством».

YouTube заблокував матеріали, у яких міститься російський гімн.

Про це йдеться у повідомленні Роскомнагляд.

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«На адресу компанії Google скерована вимога зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені відеохостингом YouTube під приводом порушення авторських прав. Гімн, як й інші державні символи, не є об’єктом авторських прав», – пишуть росіяни.

У Росії назвали рішення YouTube «неприхованим і неприпустимим хамством» й натякнули телеканалам про перехід на російський відеохостинг.

«Звертаємо увагу російських власників каналів, які розміщують свій контент на вказаній платформі, на доцільність переходу на російські відеохостинги», – зазначає Роскомнагляд.

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Автор: УНІАН