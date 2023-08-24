Згідно з його висновками, це "не природна випадковість", а швидше за все, наслідок ракетного удару.

Вчора в Тверській області Росії впав літак, на борту якого знаходився ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У мережі поширилися відео від очевидців, на яких було видно падіння літака. Військовий аналітик Шон Белл у статті Sky News звертає увагу на ключові моменти відеозапису аварії, які допомагають пояснити, що могло статися з літаком.

Ракетний удар

За словами Белла, на одному зображенні видно "вихор хмар", який не дуже природно виглядає на тлі інших.

Спираючись на свій власний досвід управління бойовими літаками, Белл пояснює, що якщо в літак влучить ракета класу "земля-повітря", "ви побачите щось на зразок такої пари на заключних стадіях її влучання".

Відео дня

"Тому або це може бути вибух, або це може бути ракетна система земля-повітря", - говорить він.

"Дим" при падінні літака

На кадрах видно "димовий слід" від падаючого літака приблизно на півдорозі його зниження.

Белл каже, що це майже напевно не дим, а, ймовірно, викид палива.

"Це велика кількість, це величезна шкода літаку, яка спричинила це", - додає він.

Відсутнє крило в повітрі - і крило на землі

На кадрах, де літак знаходиться ближче до землі, видно, що у нього тільки одне крило, що пояснює, чому він падав "вертикально, не на відміну від падаючого листа", говорить Белл.

Четвертий момент, на який слід звернути увагу, - це те, що на інших фотографіях крило видно "чітко окремо", додає він.

"Тепер, якщо скласти все це разом ... є багато причин, чому це могло статися, але це не природна випадковість", - пояснює Белл.

Також він спростовує теорію про те, що на борту літака вибухнула бомба.

"Проблема цієї теорії полягає в тому, що, взагалі кажучи, вибух всередині літака підриває його і, отже, ймовірно, не відірве крило, тоді як зенітно-ракетний комплекс або ракетний комплекс повітря-повітря зазвичай намагається знайти найбільш вразливу частину літака, а саме там, де лонжерон крила з'єднується з основним літаком. Це пояснило б, чому він потенційно міг відірвати крило. І як тільки він це зробив, доля літака була вирішена наперед", - заявив експерт.

Катастрофа літака Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, на борту якого перебував 10 осіб, в тому числі і Пригожин зі своїм заступником.

Офіцер британської розвідки припустив, що літак міг зазначти аварії через подаровану пасажирам скриньку з вином, яка згодом вибухнула.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожина ліквідував президент РФ Володимир Путін.

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