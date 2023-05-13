Кримський міст вже був одного разу атакований.

Росіяни раптом зайнялися посиленням охорони на великих об'єктах, зокрема, на Кримському мосту.

Як пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, управлінню "Т" ФСБ РФ доручено негайно посилити контроль щодо попередження і припинення можливих нових атак, в тому числі з використанням безпілотних підводних суден, на великі об'єкти, зокрема Кримський міст.

Рішення ухвалено на тлі падіння щонайменше чотирьох повітряних суден РФ в Брянській області.

Відео дня

Що відомо про падіння російських "пташок" в Брянській областы - головне

Вдень 13 травня 2023 року в Брянській області розбилося два вертольоти Мі-8, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34. Станом на 16:30 перевіряється інформація про ще один розбитий Су-34 або Су-35.

Повідомляється, що винищувачі були збиті після того, як завдали ударів по Україні. А слідом за ними - рятувально-пошукові Мі-8.

Спершу російські пропагандисти стверджували, що вертоліт, що потрапив на відео очевидців, впав через загоряння двигуна. Однак в мережі з'явилися кадри, що Мі-8 був збитий зенітною ракетою. Попередньо припускалось, що Мі-8 збили самі ж російські ППО, помилково прийнявши за ворожу ціль. Щоправда, у російських Telegram-каналах істерять про причетність України.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

8 жовтня 2022-го на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. Стверджувалося, що джерелом вибухів, які зруйнували 1,3 км залізничного полотна моста, була вантажівка з паливними цистернами.

Наразі проїзд через Кримський міст повністю відновлений окупантами, але Україна ніколи не приховувала, що він буде головним об'єктом ураження під час деокупації Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: