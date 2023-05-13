Там анонсували відповідну оцінку на понеділок, 15 травня, коли росіяни трохи відійдуть від вихідних гулянь.

В ефірі російського пропагандиста Валерія Соловйова з'явилася "незвичайна" реакція на події в Брянській області. Нагадаємо, що сьогодні там стався "авіапад", ймовірно, через помилку російської системи ППО.

Йдеться про втрату двох вертольотів Мі-8, а також винищувачів Су-34 і Су-35. Як зазначив російський історик Армен Гаспарян, сьогодні це питання росіян не хвилює, адже в країні субота, а значить, день шашлику.

"Реакцію на те, що трапилося в Брянській області чекайте в понеділок. Нагадую, сьогодні субота, травень місяць, шашлики. У нас же далеко не вся країна бере участь в СВО", - вказав він.

При цьому Гаспарян поскаржився на погану інформаційну безпеку РФ та вказав, що день у день росіяни змушені "ковтати валокордин" через погані новини.

Авіапад в Брянській області - реакція РФ та України

Нагадаємо, що у відповідь на інформацію про втрату вертольотів Мі-8, а також винищувачів Су-34 та Су-35, з'явилася реакція, як серед російських Z-пабліків, так і з боку військових експертів України.

Перші відзначилися потоком погроз, панічними настроями та коментарями про те, що ця найбільша втрата авіації РФ за всю повномасштабну війну проти України. Також там звинуватили ЗСУ й припустили, що по околицях Клинців українська армія запустила ракет "Стінгер".

Зі свого боку український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також підтвердив, що ліквідація Су-34 і Су-35 - найважча втрата авіаційного флоту Росії.

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