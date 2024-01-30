Фахівці кажуть, що це результат спроби взяти під контроль російську частину інтернету.

У Росії стався масштабний збій в роботі інтернету. Як повідомляє телеграм-канал "Код Дурова", що спеціалізується на сфері інтернет-технологій, сталася "масштабна поломка" в доменній зоні RU.

"У Рунеті зараз збоять сотні сервісів і сайтів. На поточний момент користувачі скаржаться на проблеми з доступом до сайтів великих банків, маркетплейсів та інших часто використовуваних росіянами сервісів", – йдеться в повідомленні.

У соцмережах росіяни масово скаржаться, що не відкриваються популярні сайти в доменній зоні RU (зоокрема "Яндекс", "Вконтакте" і сайт порталу державних послуг). Також недоступні застосунки різних сервісів (наприклад, "Тінькофф", Avito, Wildberries та інших). Не вдається отримати доступ до російських сайтів в тому числі з-за кордону, кажуть користувачі.

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"Все зламалося, у мене працює виключно телеграм. Якщо перестане працювати і він - настане довгоочікуваний цифровий детокс. На краще!" - написала в Телеграм пропагандистка Ольга Скабєєва.

Як пояснює "Код Дурова", стався збій DNSSEC — це набір розширень протоколу DNS, покликаного гарантувати достовірність і цілісність даних в мережі. Завдяки йому в доменній зоні RU гарантується виключення ймовірності підміни IP-адреси в результаті атак.

Проект "Мережеві свободи"пише, що раніше російська влада обіцяла перевести всіх користувачів країни на російський сервер DNS. "Ймовірно, саме це зараз і відбувається з масою сайтів в зоні .ru", — повідомляє телеграм-канал проекту.

Координаційний центр доменів .ru та .рф підтвердив збій в інфраструктурі DNSSEC. Директор Центру в коментарі "Фонтанці" заявив, що їхні фахівці "працюють над усуненням проблеми".

Міністерство цифрового розвитку РФ обіцяє, що доступ до сайтів з доменом .ru відновлять "найближчим часом".

Проблеми з інтернетом в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, в Росії почали вимикати мобільний інтернет ночами в низці регіонів, щоб працювали системи РЕБ. Першими "жертвами" стали жителі північно-західних регіонів країни, зокрема Санкт-Петербурга, куди нещодавно дуже вдало прилетіли українські безпілотники.

Також ми розповідали, що в підконтрольній Кремлю Якутії місцева адміністрація "обрубала" населенню роботу популярних месенджерів Telegram, WhatsApp і Viber. Це сталося на тлі протестів місцевих жителів проти ситуації в регіоні.

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