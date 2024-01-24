Влада Якутії пояснила збій "профілактичними роботами", частину мітингувальників затримали.

Жителі Росії скаржаться на збій в роботі Telegram, WhatsApp і Viber.

За даними ASTRA, події в РФ пов'язують з масовими протестами в Республіці Саха (Якутія). На акції люди вийшли через вбивство місцевого жителя, в якому звинувачують 18-річного уродженця Таджикистану.

Про збій в роботі Telegram, WhatsApp і Viber повідомили читачі ресурсу з Амурської та Орловської областей, а найбільша кількість скарг надходить від користувачів з Хабаровського краю, Якутії та Новосибірської області. Також інформація про глюки була з Москви, інших російських міст і регіонів. При цьому, за даними ASTRA, з VPN всі месенджери працюють.

Заступник міністра цифрового розвитку Республіки Саха Андрій Суслов заявив, що на даний момент всі лінії зв'язку і стільникові оператори працюють в штатному режимі. Згідно з його твердженням, в роботі месенджерів нібито був технічний збій, "ведуться профілактичні роботи, узгоджені з Роскомнадзором".

У той же час, всі ці збої пов'язують саме з протестами - сьогодні на кілька площ Якутська (столиці Республіки) вийшли десятки людей, яких обурило вбивство 26-річного земляка.

Як зазначає ресурс, до мітингувальників вийшли заступник міністра внутрішніх справ Володимир Арбузов і заступник начальника поліції з охорони громадського порядку Олег Лебідь. За їх словами, підозрюваний затриманий.

"Він такий же громадянин Росії, як ви.. Мужики, чого зібралися?",- сказав присутнім Лебідь.

Водночас пропагандисти РФ заявили: вбивство нібито стало приводом для розгойдування ситуації "на антимігрантському ґрунті". У цьому звинуватили іноземців - мовляв, невідомі в месенджерах закликали "звернути увагу на інцидент" і вийти на протест.

"Механіка розкручування протесту очевидно вказувала на роботу з-за кордону. МВС звернулося до громадян з проханням не піддаватися на провокації і нагадало про відповідальність за участь в незаконних акціях", - стверджують пропагандисти Кремля.

Глава республіки Айсен Ніколаєв дав доручення посилити заходи громадської безпеки, а також посилити контроль над мігрантами. З аналогічним зверненням виступили учасники так званої СВО-росіяни, які воювали проти України.

Пропагандисти стверджують, що "спроба розгойдати ситуацію" провалилася. Мовляв, після "ввічливого діалогу" з поліцією велика частина протестувальників розійшлася, а найбільш активних - затримали.

Протести в Уфі

У російському місті Уфа - столиці Башкортостану – місцеві жителі зібралися на мирну акцію на підтримку активіста Фаіля Алсінова, засудженого до чотирьох років позбавлення волі. Протест пройшов на площі в центрі Уфи. У МВС Башкортостану заявили "про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях". Незважаючи на сильний мороз і погрози, люди не розходилися, вони співали народні пісні і танцювали на площі. Проте протест завершився затриманням активістів - людей висмикували з натовпу, і після завершення акції хапали на прилеглих вулицях.

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