ФСБ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії намагається посилити стеження за російським населенням і населенням окупованої України, використовуючи для цього мережу інтернет, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, ймовірно, підтримує поправки до законопроекту Держдуми Росії, які розширять інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російських інтернет-, банківських і телекомунікаційних компаній", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що зазначений законопроект дозволить російським правоохоронним органам віддалено отримувати доступ, редагувати та видаляти інформацію в базах даних російських приватних компаній.

Відео дня

"Зусилля ФСБ отримати контроль над базами даних великих компаній, ймовірно, є частиною спроби посилити стеження за російським населенням і населенням окупованої України. ФСБ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції", - йдеться у звіті ISW.

При цьому зазначається, що потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації Big Data.

Цензура в РФ

Раніше повідомлялося, що на окупованій Росією частині Донецької області окупанти вводять нові заборони. Зокрема, вводиться цензура за поштовими відправленнями та інтернет-повідомленнями, а також контроль за телефонними переговорами.

Крім того, в Росії масово цензурять підручники з історії, щоб виправдати воєнне вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: