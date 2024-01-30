Росіян повертають в минуле, аби продовжувати війну проти України.

Росія розгортає у своєму глибокому тилу підрозділи радіоелектронної боротьби для протидії ударам українських безпілотників, але для цього їй доводиться відключати мобільний Інтернет на значній території.

Як пише російське видання "Коммерсант", починаючи з 25 січня російські мобільні оператори за наказом державних органів почали вимикати мережі зв’язку 4G вночі на території Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Як розповідають джерела, це робиться за вимогою військових.

Бездротовий широкосмуговий зв’язок LTE (4G) і засоби радіоелектронної боротьби працюють на однакових частотах. Спочатку влада хотіла вимкнути мобільний інтернет взагалі, але це б створило занадто багато проблем для бізнесу та населення, тому вирішили піти на компроміс і вимикати зв’язок лише вночі. Однак і вночі відсутність 4G порушить нормальну роботу багатьох систем, як то банкомати, або камери спостереження, що підключені до серверів за бездротовим принципом.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни, коментуючи цю публікацію, висловили свої припущення, навіщо росіяни вимикають інтернет вночі.

"Російські війська можуть випробовувати нові можливості РЕБ і завчасно вимкнули інтернет-послуги, щоб уникнути раптових збоїв. Російські офіційні особи також можуть обмежувати доступ до Інтернету, щоб приховати переміщення звичайних систем протиповітряної оборони в Росії після того, як удари українських безпілотників у Ленінградській області 18 і 21 січня засвідчили, що російська ППО на північному заході Росії може бути неправильно розгорнута для захисту від безпілотників, запущених з України", – йдеться у звіті.

Удар по нафтовому терміналу під Санкт-Петербургом

Як писав УНІАН, у ніч проти 21 січня нафтовий термінал морського порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом був атакований безпілотниками. Там виникла масштабна пожежа, яку намагалися погасити кілька годин поспіль. В підсумку нафтовий термінал повністю зупинив роботу через руйнування.

Після того російське військове командування було змушене знімати ППО з фронту і переправляти її в тил. Два прогавлені безпілотники коштували агресору не лише матеріальних, але й репутаційних збитків.

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