Психологи з'ясували, як соціальні мережі впливають на оцінки школярів

Вчені провели метааналіз 59 наукових робіт та встановили, як використання соціальних мереж відбивається на навчанні підлітків.

Німецькі психологи прийшли до висновку: захоплення соціальними мережами здатне вплинути на успіхи підлітків у навчанні, але дуже незначно. При цьому соціальні мережі можуть як поліпшити, так і погіршити результати учня в залежності від того, для чого він використовує такі сервіси.

Дослідження опубліковане в журналі Educational Psychology Review, передає Naked Science.

Вчені провели метааналіз 59 наукових робіт про взаємозв'язок соціальних медіа та навчання підлітків. У дослідженнях взяли участь 29 337 осіб. Роботи розглядали поведінку підлітків у популярних у всьому світі соціальних медіа - Facebook, Instagram і Twitter, а також в популярних у Китаї мережах Weibo і Renren. Враховувалося, скільки часу підлітки проводили в соціальних мережах протягом дня, як часто вони розміщували записи або спілкувалися з ким-небудь. Крім того, психологів цікавило, чи часто школярі перевіряють соціальні мережі, працюючи над домашніми завданнями.

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Як і очікували вчені, активне використання можливостей соціальних мереж, пов'язаних із навчанням, наприклад, спеціалізованих груп для обміну інформацією, - в середньому трохи поліпшувало оцінки. Результати трохи знижувалися у тих, хто під час навчання або підготовки до неї часто звертався до соцмереж в особистих цілях. Також трохи гірше вчилися ті, хто в принципі часто користувався соціальними медіа і викладав багато записів протягом дня. У всіх випадках результати погіршувалися або поліпшувалися незначно. Час, який школярі витрачали на навчання протягом дня, виявився приблизно однаковим незалежно від того, як часто вони зверталися до соціальних медіа.

Автори роботи вважають, що соціальні мережі не заважають ефективному навчанню. На думку психологів, батькам не варто забороняти дітям користуватися соціальними медіа - навпаки, розуміння та обговорення їх використання може покращити стосунки в родині. Один з авторів роботи Маркус Аппель вважає: «Якщо батьки з повагою ставляться до онлайн-активності дітей, вони отримують більше можливостей для комунікації».