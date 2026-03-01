Трамп спрогнозував, скільки можуть тривати удари по Ірану

Президент США поділився, що вже загинуло троє американських військовослужбовців.

Президент США Дональд Трамп зробив припущення, що бойові дії в Ірані можуть тривати протягом наступних чотирьох тижнів, повідомляє The Daily Mail.

Очільник Білого дому заявив, що Іран - велика країна, тому було зроблено припущення, що весь процес займе близько чотирьох тижнів:

"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми припустили, що це займе близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, і це займе чотири тижні або менше".

Відео дня

Трамп додав, що його не здивували жодні результати ударів, завданих до цього часу.

"Ні, я думаю, все йде за планом. Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво – набагато більше, ніж ми думали. Схоже, 48 осіб", - розповів він.

Президент США не виключив, що Саудівська Аравія може завдати удару по Ірану після того, як сама стала мішенню.

"Вони воюють, вони теж воюють", - зауважив очільник Білого дому.

При цьому, Трамп підтвердив загибель трьох американських військовослужбовців в боях. Видання зазначає, що їхні особи ще не оприлюднені.

"Це чудові люди. І, знаєте, ми, на жаль, очікуємо, що таке трапиться. Це може траплятися постійно – це може трапитися знову", - сказав президент США.

В статті підкреслюється, що він визнав, що ці три жертви стали першими за його другий термін, оскільки в січні затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро і в червні бомбардування іранських ядерних об'єктів пройшли без жодної жертви з боку США.

"Ми впоралися досить добре. Але це були чудові люди з видатними досягненнями, видатні", - зазначив Трамп.

Як зазначає видання, президент США залишився відкритим для подальших переговорів з іранцями, але не зміг сказати, чи відбудуться вони "скоро".

"Не знаю. Вони хочуть, вони хочуть поговорити, але я сказав, що вам слід було поговорити минулого тижня, а не цього", - додав очільник Білого дому.

Ситуація в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп в соцмережі написав про знищення дев'яти іранських військових кораблів. За словами Трампа, деякі з них "досить великі і важливі". За словами президента США, інші іранські військові кораблі ще переслідують й скоро вони "плаватимуть на дні моря". Очільник Білого дому додав, що США знищили штаб ВМС Ірану й додав, що "з їхнім флотом все дуже добре".

Також ми писали, що заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде в інтерв'ю CNN заявив, що очільник Білого дому перетнув "дуже небезпечну червону лінію", вбивши верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Хатібзаде зазначив, що багато шиїтських послідовників по всьому світу відреагують на це вбивство. Він додав, що в них немає іншого вибору, як відповісти на це. Заступник МЗС Ірану підкреслив, що президент США Дональд Трамп не повинен був починати цю війну з самого початку.

Вас також можуть зацікавити новини: