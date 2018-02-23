Після успіху у Китаї Xiaomi випустить англомовну версію відеореєстратора зі штучним інтелектом

Відеореєстратор Xiaomi за 38 доларів сам захистить від перезапису ролики, які можна потім як доказ представляти страховій або поліції.

Xiaomi продовжує розширювати лінійку своїх пристроїв. Вже скоро до відеореєстраторів цього виробника додасться модель 70Mai, яка вже успішно продається на території Китаю.

Як повідомляє Cryptellect.net англійська версія пристрою значно перевищила мету по збору коштів на Indiegogo, зібравши 165 тисяч доларів замість можливих 10. Продажі пристрою почнуться вже через кілька тижнів. Коштувати новинка буде 38 доларів.

Читайте такожXiaomi випустила два нових безрамкових смартфонаОбладнання відрізняється дуже компактними розмірами, мінімалістичною формою та керуванням за допомогою голосових команд і штучного інтелекту. Останній буде розпізнавати форс-мажорні ситуації і захистить від перезапису ролики, які можна потім як доказ представляти страховій або поліції.

Для перегляду роликів і налаштування пристрою пропонується використовувати смартфон, що синхронізується з відеореєстратором з допомогою Wi-Fi. Далі командувати відеореєстратором можна за допомогою голосових команд. Система не просто добре розуміє англійську, але розбирається в акцентах.

Як повідомляв УНІАН, новий Xiaomi Mi Max 3 отримає бездротову зарядку і чіп Snapdragon 660.