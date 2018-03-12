Від Великого вибуху до наших днів: у мережі з’явилося вражаюче відео історії Всесвіту за 10 хвилин
13:23, 12 березня 2018Наука та IT
6527 0
Відео, яке відображає сучасне наукове розуміння, починається з великого вибуху і закінчується появою гомо сапієнса.
За 10 хвилин показано 13,8 млрд років / Скріншот відео melodysheep
Студія звукозапису Melodysheep оприлюднила вражаюче 10-хвилинне відео, у якому показана історія Всесвіту від Великого вибуху до появи людства на Землі.
Читайте такожАстрономи показали знімок "вибухонебезпечної" галактики
«За космічною часовою шкалою людська історія коротка, наче мить ока», – йдеться в анотації до відео.
Автори захоплюючого ролику стиснули 13,8 мільярда років у 10 хвилин, щоб показати, наскільки молодою є наша земна цивілізація відносно стародавнього Всесвіту.
Відео, яке відображає сучасне наукове розуміння, починається з великого вибуху і закінчується появою гомо сапієнса (людини розумної), одна секунда дорівнює 22 мільйонам років.
Відео: melodysheep
Історія Всесвіту за 10 хвилин
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter