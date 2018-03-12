Від Великого вибуху до наших днів: у мережі з’явилося вражаюче відео історії Всесвіту за 10 хвилин

Відео, яке відображає сучасне наукове розуміння, починається з великого вибуху і закінчується появою гомо сапієнса.

Студія звукозапису Melodysheep оприлюднила вражаюче 10-хвилинне відео, у якому показана історія Всесвіту від Великого вибуху до появи людства на Землі.

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«За космічною часовою шкалою людська історія коротка, наче мить ока», – йдеться в анотації до відео.

Автори захоплюючого ролику стиснули 13,8 мільярда років у 10 хвилин, щоб показати, наскільки молодою є наша земна цивілізація відносно стародавнього Всесвіту.

Відео, яке відображає сучасне наукове розуміння, починається з великого вибуху і закінчується появою гомо сапієнса (людини розумної), одна секунда дорівнює 22 мільйонам років.

Відео: melodysheep