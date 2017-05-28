Із Всесвіту раптово зникла зірка (фото, відео)

Зірка N6946-BH1, за якою астрономи спостерігали протягом кількох років, раптово зникла.

N6946-BH1 розташовувалася на відстані 22 мільйонів світлових років від Землі в спіральній галактиці NGC 6946, повідомляє NASA.

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Вчені не знають точних причин, за якими небесне тіло зникло. Найбільш ймовірна версія – перетворення N6946-BH1 на чорну діру. Раніше в NASA були впевнені, що зірка вибухне як наднова.

У 2007 році астронавти виявили на поверхні зірки яскравий спалах. Через два роки була зафіксована менш яскрава, а в 2015 році вчені знайшли на місці зірки лише джерело інфрачервоного випромінювання.

Раніше вчені NASA показали процес руйнування одиночної зірки, що опинилася поруч з чорною дірою.