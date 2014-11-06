Discovery в прямому ефірі покаже, як гігантська анаконда з'їсть людину

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Hollywood Reporter

Випробувати на собі, що значить бути проковтнутим живцем величезною змією, зголосився дослідник із США Пол Розолі (Paul Rosolie). Залишитися неушкодженим під час експерименту йому допоможе спеціальний костюм.

Передача Eaten Alive ("З'їдений живцем") буде продемонстровано на телеканалі 7 грудня 2014 року.

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Discovery Channel - міжнародний супутниковий і кабельний телеканал, а також однойменна телемережа. Стиль передач каналу є науково-популярним. Мовлення ґрунтується на документальних передачах про науку, технології та історію.