У Facebook розповіли про сканування особистих повідомлень користувачів

Facebook Messenger сканує посилання, які пересилають користувачі для перевірки їх на віруси.

Facebook сканує приватні повідомлення користувачів у своєму Messenger для перевірки їх на предмет образливого контенту, використовуючи ті самі інструменти, що і в публічних постах.

Про це представник Facebook Messenger повідомила Bloomberg, передає РБК.

"Наприклад, в месенджері, коли ви відправляєте фотографію, наші автоматичні системи сканують її, використовуючи систему порівняння фотографій, щоб визначити, чи присутні там зображення експлуатації дітей", - цитує її слова агентство.

Також Facebook Messenger сканує посилання, які пересилають користувачі для перевірки їх на віруси.

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"Facebook розробив ці інструменти для того, щоб ми могли швидко зупиняти образливу поведінку на платформі", - додала представниця компанії.

Як зазначає Bloomberg, Facebook сканує також і тексти повідомлень. Весь контент повинен відповідати стандартам спільноти, сказала представниця компанії. У Facebook запевнили, що не використовують інформацію з листувань для реклами.

Раніше керівник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю виданню Vox розповів, що одного разу Facebook Messenger зафіксував поширення "сенсаційних повідомлень" у М'янмі, пов'язаних з етнічними чистками, які були спрямовані на розпалювання насильства з обох сторін. За словами Цукерберга, ясно, що в таких випадках використовують соцмережу для "розпалювання насильства в реальності". Такі повідомлення були виявлені і заблоковані.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.