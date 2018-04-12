У Канаді під шаром вічної мерзлоти вчені знайшли суперсолоні озера

Вода в них може знаходитися на глибині 550-750 м під шаром льоду.

У Канаді під шаром вічної мерзлоти вчені виявили два суперсолоних озера.

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Як повідомляє CBC News, вода в них може знаходитися на глибині 550-750 м під шаром льоду і мати солоність, яка в декілька разів перевищує океанську. Якщо ця інформація підтвердиться, то озера стануть єдиними у світі підльодовиковими солоними водоймами.

В даний час вченим відомо про кілька сотень підльодовикових озер, але всі вони – прісноводні.

Вчені зазначають, що якщо у воді будуть знайдені мікроби, то це буде означати, що вони могли розвинутися без зв'язку з атмосферою.

Умови в таких водоймах також нагадують навколишнє середовище на деяких інших планетах. Наприклад, Європа – один із супутників Юпітера, має залізне ядро і глобальний океан, прихований під льодом. Тому суперсолоні озера можуть виявитися на супутнику.