Заступник глави АП розраховує на запуск 3G в Україні в лютому 2015 року

«Якщо не буде нових затримок - це лютий-2015», - написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на сьогодні НКРЗІ отримала від міністерств і відомств зауваження щодо умов проведення конкурсів і на засіданні комісії 18 листопада має намір розглянути остаточні вимоги за тендером.

Кабінет міністрів України на засіданні 19 листопада повинен затвердити ці умови щодо конкурсу.

«Після цього комісія на своєму засіданні за тиждень згідно з регламентом зможе оголосити конкурс. Він триватиме 60 днів. Після цього оператори зможуть отримати ліцензії», - написав Шимків.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня вжити ряд заходів з конверсії РЧР для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, НКРЗІ повинна була до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Оскільки терміни проведення тендеру були зірвані, Адміністрація президента розкритикувала уряд за затягування з постановою щодо оголошення конкурсу на впровадження 3G. Водночас, на початку жовтня Кабмін назвав винною в затягуванні організації конкурсу на 3G-зв'язок НКРЗІ. А регулятор не схвалював проект постанови про проведення тендеру, оскільки не підтримував норму уряду про недопущення на конкурс з 3G підконтрольних російському бізнесу компаній.

Пізніше норму Кабміну про неучасть у конкурсі на 3G-ліцензії компаній з російським капіталом з постанови було вилучено. Разом з тим у новій редакції постанови передбачається, що операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції», можуть не тільки не допустити до конкурсу, а й позбавити вже отриманої 3G-ліцензії.

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На засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становитиме 2,44 млрд грн. Крім того, трьом операторам, які перемогли, необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої становить 1,6 млрд грн.

В документі також зазначається, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

7 листопада НКРЗІ направила на узгодження в профільні органи виконавчої влади умови проведення конкурсів на купівлю ліцензій зв'язку третього покоління 3G.

На сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, яка не має повноцінного зв'язку третього покоління.