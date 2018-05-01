Один із засновників популярного месенджера WhatsApp пішов у відставку

ЗМІ повідомляють, що у Кума та керівництва Facebook різні погляди на захист даних користувачів. Сам бізнесмен не уточнив причини свого рішення.

Один із засновників популярного месенджера WhatsApp, емігрант з України Ян Кум заявив, що залишає компанію. Конкретної причини такого рішення Кум не вказав.

"Настав час рухатися далі", - написав він у понеділок, 30 квітня, на своїй сторінці у Facebook. Застосунок на сьогодні найбільш популярний серед аналогів, кількість його активних користувачів оцінюється в півтора мільярда людей, пише DW.

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Газета The Washington Post писала про розбіжності Кума з керівництвом Facebook, яка контролює WhatsApp. Зазначається, що протиріччя із компанією Марка Цукерберга були пов'язані з різними поглядами на безпеку даних, способи монетизації і передачу даних користувачів WhatsApp компанії Facebook.

"Відхід Кума геть незвичний для Facebook. Внутрішнє коло менеджменту та рада директорів проявили надзвичайну відданість компанії під час скандалів", - зазначає видання щодо проблем соцмережі через витік даних до Cambridge Analytica.

Кум продав WhatsApp компанії Facebook за суму більше 19 мільярдів доларів у 2014 році та увійшов до її ради директорів. Її, як повідомляється, він також залишить. Інший співзасновник WhatsApp Браян Ектон звільнився з компанії в 2017 році. Нещодавно він закликав користувачів видалити акаунти у Facebook через скандал з Cambridge Analytica.