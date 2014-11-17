У мережі з'явилася перша інформація про iPhone 7

iPhone 7 отримає дисплей більший, ніж у iPhone 6. Про це повідомляється на ресурсі The International Business Times, який узагальнив наявну на даний момент неофіційну інформацію про наступне покоління смартфонів Apple, передає Lenta.ru.

Згідно з даними ресурсу, iPhone 7 отримає дисплей, який за розмірами буде більшим, ніж у iPhone 6 Plus (5,5 дюймів по діагоналі). Крім того він матиме високу чіткість зображення, щоб уникнути помилки iPhone 5, який програв по деталізації конкурентам. З фронтальної панелі зникне апаратна кнопка з датчиком відбитків пальців, однак удосконалюються можливості навігації за інтерфейсом за допомогою сенсорного екрану. Крім того, очікується поява технології розпізнавання обличчя для розблокування апарату.

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Зазначимо, що перед виходом iPhone 5S деякі ЗМІ припускали, що сканер відбитків пальців буде інтегровано в екран. Чутки не підтвердилися, але буде дивно, якщо Apple вирішить прибрати сканер зовсім.

Ресурс iphone 7 update вважає, що екран смартфона Apple наступного покоління отримає сапфірове скло, яке міцніше, ніж покриття Gorilla glass. Корпус апарату може бути цілком виконаний з «рідкого металу», що дозволить зробити його міцнішим. Деякі користувачі поточних моделей iPhone 6 скаржилися, що вони гнуться, міцніші сплави допоможуть уникнути цього недоліку.

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Досить довгий час iPhone зберігають роздільну здатність камери в 8 мегапікселів. У наступному поколінні вона буде збільшена до 14. Також пристрій може отримати вбудований проектор, що приверне бізнес-користувачів. Раніше таке рішення використовувалося в смартфоні Samsung Beam і планшеті Lenovo, проте Apple напевно придумає хід, додаткове ПЗ або приклад використання, які затьмарять першість корейської компанії в цьому питанні.

ЗМІ пророкують iPhone 7 чотириядерний процесор, який в черговий раз значно обжене за продуктивністю попередників. Максимальний об'єм пам'яті подвоїться - до 256 гігабайт. Серед інших функцій очікується поліпшення якості зв'язку через мережі четвертого покоління, а також збільшення терміну роботи від батарей завдяки технологіям енергозбереження.