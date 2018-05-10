Більшість розробок українців "йде" на Захід через невміння України заробляти на нових технологіях - ЗМІ

Сильні розробки роками припадають пилом в інститутах, і ні автори не знають, як їх просунути на ринок, ні бізнес не розуміє, як на них заробляти.

За останні роки українці створили тисячі оригінальних та цікавих розробок і технологій, але більшість з них "пішла" на Захід, оскільки Україна не вміє ні утримувати винахідників, ні заробляти на нових технологіях.

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Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время" під назвою "Розумні, але непрактичні". У статті розповідається, що трохи більше року тому українець Рон Фрідман, випускник Київського політеху і засновник компанії Mawi Solutions, здійснив революцію в охороні здоров'я - вийшов на ринок з продуктом, здатним відстежувати хвороби серця на ранніх стадіях. "Фрідман не один такий в Україні - щороку тисячі українців реєструють права на свої ідеї та винаходи", - йдеться в матеріалі. І таких людей в країні несподівано багато для скромної навіть за східноєвропейським мірками національної економіки.

У матеріалі наводяться дані, що з 2007 по 2017 рік українці отримали майже 141 тис. патентів на винаходи і корисні моделі. Їхня кількість вдвічі перевищує аналогічний показник Швеції та майже втричі - голландські і польські цифри.

Однак, на українському ринку монетизувати інновації поки не дуже вдається. Якщо у більшості розвинених країн патентують винаходи в основному приватні компанії, то в Україні в лідерах вузи. Але навіть у цих винаходів в Україні часто мало шансів на успіх. Дуже сильні та класні рішення роками припадають пилом в інститутах, і ні автори не знають, як їх просунути на ринок, ні бізнес не розуміє, як на них заробляти.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 10 травня 2018 року.