У американки на руці виросло вухо

Лікарі взяли хрящову тканину з ребер пацієнтки і вирізали з неї нове вухо.

У США лікарі виростили нове вухо для пацієнтки на її руці.

Про це повідомив портал Fox 30. Пацієнтка, рядова Шаміка Баррадж, втратила ліве вухо в автомобільній аварії.

Лікарі з медичного центру Вільяма Бомонта на військовій базі міста Ель-Пасо, штат Техас, взяли хрящову тканину з ребер і вирізали з неї нове вухо. Потім вони помістили його у передпліччя дівчини, щоб у ньому проросли кровоносні судини.

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Завдяки цьому дівчина не буде відчувати вухо чужорідним і зможе відчувати його, як і будь-яку іншу частину тіла. Лікарі навіть зможуть покрити рубцеву тканину навколо її лівого підборіддя шкірою з її передпліччя, яка буде прикріплена до її вуха.

Раніше в американському штаті Теннессі жінка народила дитину, зачату в пробірці більше 24 років тому.