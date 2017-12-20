У США народилася зачата 24 роки тому дитина

В американському штаті Теннессі жінка народила дитину, зачату в пробірці більше 24 років тому.

Ембріон був заморожений 14 жовтня 1992 року, а в березні його імплантували 25-річній американці Тіні Гібсон. 25 листопада 2017 року жінка народила здорову дівчинку, передає CNN.

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Зазначається, що Гібсон дізналася про вік ембріона лише після імплантації. Вона навіть пожартувала, що якби цей ембріон народився коли належить, вони могли б стати найкращими друзями.

Пара зважилася на таку процедуру через безпліддя чоловіка Тіни Бенджаміна внаслідок хвороби.

У CNN нагадали, що попередній рекорд був встановлений у 2010 році, коли у пари народилася дитина, зачата в пробірці 20 років тому. "Мені все одно, це світовий рекорд чи ні", - прокоментувала рекордний вік ембріона Тіна Гібсон.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці успішно провели унікальну операцію зі штучного запліднення, в результаті якої з'явилася "дитина від трьох батьків".