До Землі летить "зниклий" астероїд

В ніч з 15 на 16 травня він наблизиться до нашої планети.

До Землі наближається "зниклий" астероїд 2010 WC9. Небесне тіло до Землі наблизиться у середу, 16 травня, 01:05 за київським часом. Про це повідомляють співробітники британської обсерваторії Northolt Branch, пише видання EarthSky. Астероїд 2010 WC9 пройде на відстані близько 203 тис. км від нашої планети зі швидкістю близько 46 тис. км/ч. Діаметр об'єкта варіюється в межах 60-130 метрів. Читайте такожАстрономи вивчили походження унікального міжзоряного астероїда Оумуамуа Астрономи підкреслюють, що загрози зіткнення немає. Раніше вчені з'ясували, яким країнам загрожують астероїди.

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