До Землі летить "зниклий" астероїд
13:32, 14 травня 2018Наука та IT
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В ніч з 15 на 16 травня він наблизиться до нашої планети.
Він пройде на відстані близько 203 тисяч кілометрів від Землі / Hi-news.ru
До Землі наближається "зниклий" астероїд 2010 WC9.
Небесне тіло до Землі наблизиться у середу, 16 травня, 01:05 за київським часом. Про це повідомляють співробітники британської обсерваторії Northolt Branch, пише видання EarthSky.
Астероїд 2010 WC9 пройде на відстані близько 203 тис. км від нашої планети зі швидкістю близько 46 тис. км/ч. Діаметр об'єкта варіюється в межах 60-130 метрів.
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