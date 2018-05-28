Роскомнагляд вимагає від Apple вилучити Telegram із AppStore

Роскомнагляд зажадав від Apple припинити поширення додатку Telegram в онлайн-магазині AppStore на території Росії, а також заблокувати розсилку пуш-повідомлень месенджера.

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) зажадала від компанії Apple припинити поширення додатку Telegram в онлайн-магазині AppStore на території Росії, а також заблокувати розсилку пуш-повідомлень месенджера.

Як зазначається в повідомленні прес-служби відомства, опублікованому в понеділок, 28 травня, регулятор в найкоротші терміни чекає відповіді від Apple про подальші дії компанії, "спрямовані на вирішення даних проблемних питань", пише DW.

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В іншому випадку, йдеться в заяві прес-служби, можливі дії "за порушення функціонування зазначених вище сервісів Apple" на території Росії.

Протистояння Роскомнагляду і Telegram триває з 13 квітня, коли суд задовольнив позов відомства про блокування месенджера на території Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень. 16 квітня Роскомнагляд почав обмежувати доступ до месенджера, а також блокувати VPN і проксі-сервіси, які надавали доступ до Telegram в Росії.