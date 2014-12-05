Американська компанія випустила на ринок універсальний засіб самооборони

Американська компанія Street Wise Security Products почала продаж універсального засобу самооборони Police Force Triple Defender (PFTD). Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Firearm Blog, пристрій поєднує в собі потужний світлодіодний ліхтарик з функцією стробоскопа, електрошокер і балончик з перцевим спреєм.

В основі PFTD - прямокутний паралелепіпед з полімерних матеріалів з шістьма планками Пікатінні та пістолетною рукояткою (Defender Six-Sided Rail Unit, DSSRU). Знизу до DSSRU кріпиться диспенсер F4 Tactical (F4T), сумісний з перцевим балончиками Sabre Red. Його далекобійність становить до 7,62 метра.

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Зверху на PFTD встановлюється ліхтарик-електрошокер Police Force 8,500,000 Tactical Stun Flashlight, здатний, як завіряє виробник, тимчасово засліпити потенційного супротивника. Шокер, як зазначає The Firearm Blog, може видавати 8,5 мільйона вольт. Тим не менш на сайті Street Wise Security Products пояснюється, що напруга, яку фактично видає вироб, встановити складно, але за своєю ефективністю Tactical Stun Flashlight порівнюють з аналогічними шокерами на 8,5 мільйона вольт і більше.

Рекомендована роздрібна ціна Police Force Triple Defender - 130 доларів. Маса виробу - 1,4 кілограма.

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Наявність додаткових планок Пікатінні передбачає можливість кріплення на PFTD і інших пристроїв. Приміром, на нього можна встановити штик-ніж або прилад нічного бачення.