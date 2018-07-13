Від польоту динозавра до прогулянки поверхнею Місяця: топ-5 реалістичних атракціонів у віртуальній реальності (відео)

Віртуальна реальність стає все більш реалістичною.

У 2018 році вже важко знайти людину, яка б не чула про віртуальну реальність. Багато хто обзавівся власними VR окулярами чи, як мінімум, приміряв їх на виставках чи в VR-клубах.

УНІАН зібрав топ-5 найцікавіших VR-атракціонів

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1. У найвищій будівлі Європи можна проїхатись на швидкості 100 км/год над горизонтом Лондона. Вас приєднують до спеціальної конструкції, де ви зможете відчути всі принади віртуального враження.

Щоб підсилити ефект, розробники створили спеціальне крісло, яке імітує круті підйоми і повороти.

2. Ця VR-симуляція дозволяє ходити по Місяцю. Ви прив'язані до упряжі і можете вільно досліджувати шлях. Джгути пристосовуються до вашої ваги в реальному часі, імітуючи низьку гравітацію Місяця.

3. VR Horror House - одна з кращих віртуальних "страшилок", де на гравців чекають кровожерні монстри. Жахливі монстри, непроглядна темрява і несамовиті крики - змушують битися серце швидше звичайного.

4. Ця VR-симуляція дозволяє контролювати літаючих динозаврів. Ви повністю прив'язані до стільця який обертається, що робить VR ще більш реалістичним.

5. Ця VR-симуляція сноубордингу дозволяє вам їхати вниз з гори. Сноуборд, на якому ви стоїте, відповідає рухам на екрані, дозволяючи вам відчути, що ви в дії.