"Це як подорож у майбутнє": українці вразили глядачів на талант-шоу в США неймовірним танцем у віртуальній реальності (відео)

Українці показали танець в 3D просторі і вчинили фурор, зірвавши овації журі та глядачів.

Українська команда вразила членів журі і публіку популярного шоу america's Got Talent. Над створенням незвичайного номери "The Escape" (Втеча) працювали хореограф Костянтин Томільченко і режисер Олександр Братковський) і компанія PROFI LTD.

Ролик з виступом українців з'явився на офіційному YouTube-каналі шоу america's Got Talent.

За сюжетом головний герой – Костянтин Томільченко – потрапляє у віртуальну реальність. Він вибирає прогулянку в лісі під аватаром вовка. Спочатку подорож здається звичайною прогулянкою, однак потім виникає помилка, і перебування у віртуальній реальності для героя перетворюється в динамічну гонку на виживання, пише "Главред".

"Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще в квітні 2017 року. Нас зацікавила ідея, що буде, якщо ми створимо танець в 3D просторі, де виконавці зможуть переміщатися не тільки на сцені, але і над нею. Фактично вільно "літати" перед глядачами. Після декількох місяців експериментів ми зрозуміли, що це не тільки можливо, але і може виглядати по-справжньому захоплююче", - розповів Томільченко.

Втіленням візуальної частини виступу займалася українська студія Front Pictures.

"Наша студія створила віртуальний світ навколо героя за допомогою голографічного відеопроекції. Ми прагнули досягти враження, коли на сцені стирається грань між реальним і віртуальним. І судячи з реакції публіки і журі, нам це вдалося", - поділився керівник Front Pictures Юрій Костенко.

Продюсер шоу і один з журі Саймон Коуелл високо оцінив виступ українців – він зізнався, що такого виступу раніше ніколи не бачив.

"Захоплююче бачити речі, яких ми ніколи раніше не бачили. Це як подорож у майбутнє. Це було зовсім", - розповів Коуелл.

