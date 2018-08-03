Стала відома дата виходу нового Android

За даними інсайдерів, реліз нової ОС відбудеться 20 серпня.

Новий Android P можуть випустити вже цього місяця. За даними інсайдерів, реліз нової ОС відбудеться 20 серпня.

Про це у Twitter повідомив техно-блогер Еван Бласс, відомий публікацією витоків, які зазвичай справджуються.

Бласс опублікував календар, в якому 20 серпня відмічено латинською літерою "P", саме такою є кодова назва нового оновлення Android.

Android P, ймовірно, стане найсуттєвішим оновленням системи за останні роки. Очікується, що в новій ОС з'явиться абсолютно новий домашній екран, сторінка блокування, а також буде повністю перероблений інтерфейс і дизайн додатків. Фірмовий дизайн отримає назву Neo Material.

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Для нового Android поки немає назви. Як правило, Google дає ім'я операційної системи за найменуваннями солодощів. Остання версія Android називається Oreo, попередня — Nougat.

Як повідомляв УНІАН, Google планує замінити Android на нову операційну систему Fuchsia OS. Її розробка триває вде понад два роки. ЗМІ вже назвали ймовірну "дату смерті" зеленого робота.