Стала відома дата виходу нового Android

11:39, 03 серпня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це у Twitter повідомив техно-блогер Еван Бласс, відомий публікацією витоків, які зазвичай справджуються.

Бласс опублікував календар, в якому 20 серпня відмічено латинською літерою "P", саме такою є кодова назва нового оновлення Android.

Android P, ймовірно, стане найсуттєвішим оновленням системи за останні роки. Очікується, що в новій ОС з'явиться абсолютно новий домашній екран, сторінка блокування, а також буде повністю перероблений інтерфейс і дизайн додатків. Фірмовий дизайн отримає назву Neo Material.

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Для нового Android поки немає назви. Як правило, Google дає ім'я операційної системи за найменуваннями солодощів. Остання версія Android називається Oreo, попередня — Nougat.

Як повідомляв УНІАН, Google планує замінити Android на нову операційну систему Fuchsia OS. Її розробка триває вде понад два роки. ЗМІ вже назвали ймовірну "дату смерті" зеленого робота.

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Теги: #Android