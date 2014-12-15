Toyota випустила на ринок перший у світі автомобіль з водневим двигуном

У Японії почалися продажі першого в світі серійного автомобіля з водневим двигуном - седана Mirai ("Майбутнє") виробництва компанії Toyota Motor Corp, передає ТАСС.

До кінця 2015 року японський автоконцерн планував випустити 700 машин на паливних елементах, в яких електроенергія для двигуна виробляється за рахунок з'єднання водню з баку з атмосферним киснем. 400 з них мають надійти на внутрішній ринок, 200 - у США і 100 - в країни Західної Європи. Через великий інтерес до нової моделі в Японії кількість попередніх замовлень на Mirai вже перевищила план продажів усередині країни. У зв'язку з цим Toyota оголосила, що до кінця наступного року інвестує ¥20 млрд (близько $162 млн) в розвиток виробництва автомобілів з водневими двигунами, збільшивши випуск седанів Mirai втричі (до 2,1 тис. на рік).

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Частина інвестицій буде спрямована на розширення експорту таких машин в країни Західної Європи і США. Вони, на думку Toyota, мають стати основним зовнішнім ринком збуту автомобілів на водні. Всього до кінця 2017 року автоконцерн має намір поставити в Сполучені Штати понад 3 тис. седанів Mirai.

Значне збільшення виробництва машин на водні (до 50 тис. на рік) буде досягнуте у 2020 році, коли в Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри. Вони, на думку місцевої влади, мають стати великим кроком на шляху до розширення використання водню не тільки в автомобілебудуванні, але й в енергетиці. А в 2030 році вже кожен десятий проданий в Японії автомобіль на паливних елементах, що, за прогнозом консалтингової компанії Deloitte Tohmatsu Consulting Co., принесе японській економіці додаткові ¥4,4 трлн прибутку (близько $36,9 млрд).

Основною перешкодою для розповсюдження машин з водневими двигунами є відсутність необхідної інфраструктури. Зараз в Японії працюють тільки 30 заправних станцій для машин на паливних елементах, при цьому вони зосереджені у великих містах - Токіо, Нагої, Осаці. Однак у наступному році кількість спеціалізованих АЗС зросте більш ніж утричі.

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Вартість нового седана Mirai в Японії становить ¥7,23 млн ($60,7 тис.), при цьому уряд виділяє субсидії в розмірі $17 тис. кожному покупцю таких машин в країні. Крім того, власникам пропонується цілодобова безкоштовна допомога на дорозі, а також восьмирічна гарантія на електродвигун і паливні елементи. Єдиним продуктом роботи двигуна Mirai є вода, ніякі шкідливі речовини в атмосферу не викидаються. Бака водневого палива вистачає приблизно на 650 км шляху, а на його повну заправку необхідно близько трьох хвилин.

Інший великий японський автовиробник Honda Motor Co. у наступному році також планує почати продажі аналогічного з Mirai за характеристиками автомобіля з водневим двигуном. Компанія Nissan Motor Co. представить свою модель на паливних елементах через три роки.