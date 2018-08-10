Вчені розгадали, як формуються кольорові смуги Юпітера

Вся справа в тому, як атмосфери планет взаємодіють з їх магнітним полем.

Кольорові смуги на Юпітері тривалий час були загадкою для вчених. Але, схоже, команда дослідників з Lawrence Livermore National Laboratory і Австралійського національного університету нарешті розгадала її.

Як пише Newsweek, вони розробили нову теорію про те, як відбувається взаємодія між атмосферами планет і їхніми магнітними полями. Ця теорія проливає світло на процеси, які відбуваються під смугами на Юпітері, про які, щоправда, вчені знають не багато.

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На відміну від Землі, Юпітер не має твердої поверхі і складається повністю з газу, а саме з водню і гелію здебільшого. Його атмосфері притаманні кілька потужних повітряних потоків, які рухаються із заходу на схід. У верхньому шарі атмосфери ці потоки несуть хмари з аміаку і інших речовин, формуючи дивовижні білі, червоні, помаранчеві, коричневі і жовті смуги.

Існує багато теорій щодо того, як повітряні потоки на Юпітері формуються і наскільки глибоко вони рухаються. Втім, до недавнього часу не було достаньо переконливих спостережень, які б підтвердили бодай одну з них.

«Ми багато знаємо про повітряні потоки в земній атмосфері і про ту ключову роль, яку вони відіграють у формуванні клімату і погоди. Але нам все ще потрібно багато чого вивчити про атмосферу Юпітера», - сказав дослідник Австралійського національного університету Навід Констаніноу.

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«Вчені давно сперечаються про те, наскільки глибоко під поверхнею Юпітера і інших газових гігантів протікають повітряні потоки і чому вони не спостерігаються на Сонці», - додав він.

Але в 2016 році зонд NASA під назвою Juno провів досить точні заміри гравітаційного і магнітного поля Юпітера. Це дозволило вченим підрахувати, що повітряні потоки на ньому рухаються вздовж 3 тисяч кілометрів під хмарами. Нова математична модель вчених передбачає, що коли магнітне поле надзвичайно потужне, повітряні потоки зупиняються. Це пояснює, чому на Юпітері вони рухаються лише на такій глибині і не більше.

«Газ в надрах Юпітера намагнічений. Тож, ми гадаємо, що наша нова теорія пояснює, чому повітряні потоки проникають саме на таку глибину під поверхню газового гіганта і не більше», - пояснив вчений Джеффрі Паркер.

На відміну від Землі, де повітряні потоки мають хвильову і непостійну природу, на Юпітері вони більш рівномірні.

«Під атмосферою Юпітер немає континентів і гір, які б ставали на шляху потоків. Це спрощує їхній рух. Вивчаючи Юпітер, ми не лише викриваємо таємниці газового гіганта, а й можемо використати його як лабораторію для дослідження того, як атмосферні потоки взагалі функціонують», - пояснив Паркер.