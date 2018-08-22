Літак-гігант більше Ан-225: американська компанія представила проект запуску ракет-носіїв з повітря

Перший демонстраційний політ нового літака з запуском ракети-носія відбудеться у 2019 році.

Американська компанія Stratolaunch Systems, що займається розробкою двухфюзеляжного літака Stratolaunch, оголосила про проектуванні двох ракет-носіїв повітряного старту і космоплану. Згідно з повідомленням компанії, найлегша з ракет-носіїв буде застосовуватися для виведення корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту з 2022 року.

Як пише N+1, літак Stratolaunch, випробування якого проводяться з кінця минулого року, планується використовувати в якості платформи повітряного старту — з нього в повітрі будуть запускатися ракети-носії. Розмах крила літака становить 117,3 метра, а довжина обох фюзеляжів — 72,5 метра. Для порівняння, розмах крила найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія» — становить 88,4 метра, а довжина фюзеляжу — 84 метри.

Висота Stratolaunch становить 15,2 метра. Літак має масу 226,8 тонни та максимальну злітну масу — 589,7 тонни. Апарат зможе виконувати польоти і запуск ракет-носіїв у стратосфері на висоті близько 11 тисяч метрів. Stratolaunch зможе нести корисне навантаження масою 249,5 тонни.

Читайте такожЗ'єднання явилося вражаюче відео злету української "Мрії" з кабіни пілота

Перший демонстраційний політ нового літака з запуском ракети-носія відбудеться в 2019 році. Він запустить крилату ракету-носій Pegasus XL, маса якої становить 23,1 тонни. Яке корисне навантаження буде нести ракета, поки невідомо. В цілому, Stratolaunch може забезпечити одночасний запуск трьох ракет типу Pegasus.

Згідно із заявою Stratolaunch Systems, легка ракета-носій MLV зможе виводити на орбіту висотою 400 кілометрів корисне навантаження масою 3,4 тонни. Більш важкий носій MLV Heavy з двома бічними прискорювачами зможе нести корисне навантаження масою до 6 тонн. Терміни завершення розробки важкого носія поки не розкриваються.

Американська компанія також має намір розробити космоплан, який буде застосовуватися для виведення в космос корисного навантаження і доставки на Землю різних вантажів. Перша версія космоплану буде безпілотної. Удосконалена версія апарату буде вже пілотованої і її можна буде використовувати для відправки людей в космос.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно український літак-гігант "Мрія" ненадовго повернувся додому.