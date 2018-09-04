Samsung представить смартфон з гнучким екраном у листопаді

Компанія змінила стратегію щодо впровадження проривних технологій в смартфонах середнього цінового діапазону і тепер має намір активно використовувати інноваційні розробки в цьому сегменті, а не в преміальному.

Голова підрозділу мобільних продуктів Samsung Electronics Донджин Кох заявив про готовність компанії представити смартфон з гнучким екраном.

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Презентація продукту відбудеться в листопаді на конференції для розробників у Сан-Франциско, передає kommersant з посиланням на CNBC. Дата виходу пристрою в продаж поки не анонсована.

Кох зазначив, що розробка смартфона «майже завершена», незважаючи на те, що створення продукту було доволі «складним». У своїй заяві він також зазначив, що компанія змінила стратегію щодо впровадження проривних технологій в смартфонах середнього цінового діапазону і тепер має намір активно використовувати інноваційні розробки в цьому сегменті, а не в преміальному.

У липні газета The Wall Street Journal повідомляла, що Samsung представить розкладний смартфон з гнучким екраном тільки в 2019 році. Раніше стало відомо, що підрозділ Samsung - Samsung Display - буде поставляти гнучкі розкладні екрани не тільки для власних смартфонів, але і виробників інших пристроїв. Зокрема, зараз компанія веде переговори з китайськими компаніями Oppo і Xiaomi.

Розробкою розкладних смартфонів з гнучким екраном займається китайська Huawei, яка прагне обігнати Samsung в цьому сегменті. У квітні видання ETNews повідомило, що Huawei може випустити смартфон з таким екраном також в листопаді.