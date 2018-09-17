П'ять тисяч літрів піни: незвичайний вибух влаштували в Дніпрі на фестивалі техніки (відео)

Експериментатори встигли відбігти, тому залишилися сухими і неушкодженими.

Незвичайний вибух влаштували студенти в Дніпрі на технічному фестивалі. Бульбашкова маса досягла багатометрової висоти, повідомляє ТСН.

Експериментатори встигли відбігти, тому залишилися сухими і неушкодженими.

Для такого ефекту, студенти місцевого університету змішали в бочці рідина для миття посуду і деякі препарати, які можна знайти у звичайній домашній аптечці, – йдеться в повідомленні.