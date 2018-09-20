На українському ринку з'явилися нові негорючі сигарети

Свою систему нагріву тютюну glo представила компанія British American Tobacco.

У Києві презентували новий альтернативний засіб доставки нікотину, покликаний знизити шкоду, що наноситься організму курців – прилад glo від компанії British American Tobacco.

Раніше, в 2016 році перша альтернатива пальним сигарет була виведена на український ринок компанією Philip Morris International. Пристрій називається IQOS і він встиг здобути популярність серед завзятих курців, не готових відмовлятися від споживання нікотину, але які прагнуть знизити шкоду своєму організмові від традиційного куріння.

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Як і у випадку з конкурентами, виробники glo заявляють, що потенційне зниження ризику для здоров'я курця при заміні традиційних сигарет їх новим продуктом (на розробку якого, за словами представників BAT, було витрачено близько 2,5 мільярда доларів), становить до 95%.

Для використання приладу знадобляться особливі «неостіки» – зовні нагадують сигарети формату slim («тонкі») – їх потрібно вставляти в пристрій, котрий нагріває тютюн у стіках до температури 240 градусів за Цельсієм. При нагріванні зі стіка випаровується нікотиновмісний аерозоль, який і вдихає, замість сигаретного диму, курець. Наразі British American Tobacco виготовляє неостіки на трьох фабриках у різних країнах світу, в Україну їх будуть поставляти з Південної Кореї. Збірка самого нагрівального девайса glo відбувається в Китаї.

Концепція «систем нагрівання тютюну» передбачає, що спеціально оброблений тютюн нагрівається до температур, при яких із нього виділяється нікотин – компонент тютюнового листа, що викликає залежність. Курець вдихає його, і отримує задоволення, ідентичне стану під час процесу куріння. При цьому, оскільки горіння тютюну й паперу (як у звичайній сигареті), не відбувається, в організм людини не потрапляють найшкідливіші компоненти тютюнового диму – чадний газ, бензол, акролін та інші канцерогени, що викликають онкологічні та серцево-судинні захворювання. Більш детально УНІАН описував концепцію «продуктів зниженого ризику» тут.

З інших плюсів використання систем нагріву тютюну – відсутність попелу, пожежної небезпеки і запаху диму, який в'їдається в одяг і волосся курця. Також, за даними досліджень BAT, використання систем нагріву тютюну, на відміну від куріння сигарет, не викликає пожовтіння зубів.

Наразі британські медики офіційно рекомендують своїм пацієнтам, які курять, переходити зі звичайних сигарет на електронні, уряди низки країн, зокрема, Японії, створюють особливі умови – послаблення режиму заборон на вживання систем нагріву тютюну у порівнянні з палінням (у низці місць, де куріння заборонено – в тому числі, на низці вулиць Токіо – вживати нікотин за допомогою засобів нагрівання тютюну можна), щоб стимулювати громадян переходити з горючих сигарет на менш шкідливі альтернативи.