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"Нова ера" тату: вчені винайшли смарт-татуювання, які моніторять стан організму і попереджають про хвороби (відео)

09:00, 28 вересня 2018
Наука та IT
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Татуювання змінює колір від зеленого до коричневого при стрибках рівня глюкози в крові. Засвітилося яскравіше - сигнал зневоднення організму.

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Зробити смарт-тату можна на все життя для хронічних хворих або на кілька місяців для тимчасового лікування.

А ось компанія Rotex розробила тату, яке моніторить стан організму у режимі реального часу.

Татуювання може вимірювати пульс, температуру тіла і слідкувати за активністю мозку. Завдяки йому людина може повністю синхронізувати рухи тіла у віртуальній реальності.

Татуювання здатне згинатися і розтягуватися разом з тілом людини.

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Теги: #здоров'я#медична наука#татуювання#фітнес-трекери