"Нова ера" тату: вчені винайшли смарт-татуювання, які моніторять стан організму і попереджають про хвороби (відео)
09:00, 28 вересня 2018Наука та IT
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Дослідники з Гарварду розробили «розумні» татуювання, які стежать за здоров’ям.
Вчені винайшли смарт-татуювання, які моніторять стан організму і попереджають про хвороби
Біочорнила складаються з матеріалу, який реагує на зміну міжклітинної рідини в тілі.
Татуювання змінює колір від зеленого до коричневого при стрибках рівня глюкози в крові. Засвітилося яскравіше - сигнал зневоднення організму.
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Зробити смарт-тату можна на все життя для хронічних хворих або на кілька місяців для тимчасового лікування.
А ось компанія Rotex розробила тату, яке моніторить стан організму у режимі реального часу.
Татуювання може вимірювати пульс, температуру тіла і слідкувати за активністю мозку. Завдяки йому людина може повністю синхронізувати рухи тіла у віртуальній реальності.
Татуювання здатне згинатися і розтягуватися разом з тілом людини.
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