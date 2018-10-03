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Instagram "впав" по всьому світу (карта)

11:01, 03 жовтня 2018
Наука та IT
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REUTERS

Додаток Інстаграм виявився недоступним в Україні. При спробі зайти на сайт з'являється повідомлення "5xx Server Error".

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При заході у соцмережу зі смартфона користувачів попереджають, що оновлення стрічки неможливе.

Інформацію про збій Інстаграму підтвердив сервіс Downdetector. Перебої почали фіксувати близько 10:00 за київським часом, незабаром вони набули глобального характеру.

Повідомлення про збої в роботі Інстаграму надходять з Великобританії, Нідерландів, України, Росії, Білорусі, Польщі, Італії, Швеції та інших країн.

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Теги: #Інстаграм#збій