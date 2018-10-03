Instagram "впав" по всьому світу (карта)

Соцмережа Instagram виявилася недоступною в Україні станом на 10:50.

У середу, 3 жовтня, стався збій у роботі соціальної мережі Instagram.

Додаток Інстаграм виявився недоступним в Україні. При спробі зайти на сайт з'являється повідомлення "5xx Server Error".

Читайте такожЗбій у стрімінговому сервісі Twitch дозволив користувачам читати чужі повідомлення

При заході у соцмережу зі смартфона користувачів попереджають, що оновлення стрічки неможливе.

Інформацію про збій Інстаграму підтвердив сервіс Downdetector. Перебої почали фіксувати близько 10:00 за київським часом, незабаром вони набули глобального характеру.

Повідомлення про збої в роботі Інстаграму надходять з Великобританії, Нідерландів, України, Росії, Білорусі, Польщі, Італії, Швеції та інших країн.