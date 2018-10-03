Instagram "впав" по всьому світу (карта)
11:01, 03 жовтня 2018Наука та IT
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Соцмережа Instagram виявилася недоступною в Україні станом на 10:50.
REUTERS
У середу, 3 жовтня, стався збій у роботі соціальної мережі Instagram.
Додаток Інстаграм виявився недоступним в Україні. При спробі зайти на сайт з'являється повідомлення "5xx Server Error".
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При заході у соцмережу зі смартфона користувачів попереджають, що оновлення стрічки неможливе.
Інформацію про збій Інстаграму підтвердив сервіс Downdetector. Перебої почали фіксувати близько 10:00 за київським часом, незабаром вони набули глобального характеру.
Повідомлення про збої в роботі Інстаграму надходять з Великобританії, Нідерландів, України, Росії, Білорусі, Польщі, Італії, Швеції та інших країн.
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