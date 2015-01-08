Yahoo відбив у Google частину американського ринку

Водночас частка пошуковика Yahoo у США виросла з 7,4% до 10,4%, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітичну компанію StatCounter.

Аналітики пов'язують зміни в пошуковій статистиці з угодою між Yahoo та Mozilla, згідно з якою Yahoo став пошуковиком за замовчанням у браузері Firefox. З 2004 року цю позицію обіймав Google.

Читайте такожКіберокуляри Google Glass визнали провальним проектом"Хід Mozilla безперечно вплинув на пошук у США", - вважає топ-менеджер StatCounter Аодан Каллен. "Питання в тому, чи будуть тепер користувачі Firefox повертатися назад до Google", - додав він.

Частка користувачів Firefox складає понад 12 відсотків інтернет-аудиторії США, згідно з даними StatCounter. Падіння аудиторії Google стало найбільшим для компанії з 2008 року, водночас зростання частки Yahoo стало рекордним за останні п'ять років.

У Google і Yahoo поки ніяк не прокоментували ці дані.