У Китаї показали вражаючі скелети динозаврів, зібрані зі знайдених на будівництві кісток (відео)

Палеонтологам вдалося зібрати цілі скелети прадавніх істот.

У Китаї на будмайданчику робітники випадково натрапили на скам'янілі кістки динозаврів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, деякі рештки - у відмінному стані. З них палеонтологам вдалося зібрати цілі скелети прадавніх істот. І роботи ще тривають – камені, яким 100 мільйонів років, вчені дбайливо очищують, аби відділити зуби, кігті та хребці створінь, що жили на планеті ще до людей.

Дослідникам допомагає поліція, яка на час розкопок охороняє рештки, аби їх не розтягнули на сувеніри. Щойно вчені завершать роботи, у місті планують звести музей.