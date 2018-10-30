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Вчені планують народження першої позаземної дитини і шукають добровольців

05:27, 30 жовтня 2018
Наука та IT
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Експеримент планують провести в 2024 року / фото spacelifeorigin.com

Людство мріє про колонізацію Сонячної системи і поступово готується до неї, але вчені вважають, що для здійснення таких масштабних планів необхідно знати, як космос впливає на різні аспекти людського тіла.

Дослідники з проекту SpaceLife Origins шукають жінок-добровольців, згодних на пологи далеко від Землі, пише Naked Science.

Експеримент планують провести в 2024 році. Якщо все пройде успішно, то вперше в історії нашої планети народиться "неземлянин" (тобто людина, що з'явилася на світ за межами Землі).

"Якщо людство хоче стати багатопланетним видом, необхідно зрозуміти, як розмножуватися в космосі", - говорить засновник і генеральний директор SpaceLife Origin Кіс Малдер.

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До пологів у 2024-му SpaceLife Origin проведе кілька попередніх тестів. Зараз компанія займається розробкою "космічного інкубатора для ембріонів": у нього планують помістити людську сперму і яйцеклітини і відправити в космос в 2021 році. Як тільки інкубатор опиниться в космосі, яйцеклітини будуть запліднені - і почнеться розвиток ембріона. Через чотири дні після запуску апарат повернеться на Землю, де штучно запліднені яйцеклітини введуть в порожнину матки, а потім будуть пологи в призначений термін.

Через три роки після тестів одна або кілька вагітних жінок відправляться в космос, де вони народять першу форму життя далеко від рідної планети.

"Під час 24-36-годинної місії жінка народить у 250 миль над Землею (близько 400 кілометрів, - ред.) у супроводі навченої медичної команди світового рівня. Ретельно підготовлений і контрольований процес, подібний земним західним стандартам для матері і дитини, знизить усі можливі ризики", - говорить представник компанії.

SpaceLife Origin зазначає, що цей експеримент не з дешевих. Компанія стверджує, що одне лише зачаття ембріона в космосі може коштувати близько п'яти мільйонів доларів, а народження - і того більше.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому досі не знайшли інопланетян. Як виявилося, людство досліджувало лише малу частину доступного йому небосхилу.

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Теги: #космос#Земля#народження дитини