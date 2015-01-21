У Росії зростають сумніви з приводу колонізації Місяця

До такого висновку після розгляду проекту Федеральної космічної програми (ФКП) на період з 2016-2035 року дійшла експертна рада, скликана за дорученням віце-прем'єра уряду Росії Дмитра Рогозіна. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Известия.

«Для надважкого носія з вантажопідйомністю 80-90 тонн неможливо знайти комерційних навантажень. Носій такої розмірності буде стартувати в кращому випадку два рази на рік. Через необхідність підтримувати інфраструктуру, виробничі потужності, колективи накладні витрати зроблять надважкий носій дуже дорогим», - повідомляється в висновку ради.

В якості прикладу наводяться проекти американської ракети Saturn V, використовувалася для польотів на Місяць, і радянського носія «Енергія», реалізація яких припинена.

Читайте такожРосія вже передумала летіти на Місяць - "навколо вороги"Як зазначає видання з посиланням на джерело в Роскосмосі, звіт ради може вплинути на плани освоєння супутника Землі. Найближчим часом проект ФКП буде розглядатися урядом, а вже зараз Міністерство фінансів РФ вимагає урізання космічного бюджету на десять відсотків у цьому році, і на таку ж величину - в наступному.

Всього в проекті ФКП на 2016-2025 роки закладено 2,3 трильйони рублів. Секвестр означає, що ця сума може зменшиться на 30-40 відсотків. Всього в рамках програми з освоєння Місяця заплановано створення надважкої ракети-носія (214,6 мільярда рублів) і транспортного пілотованого корабля з відповідною інфраструктурою (близько 200 мільярдів рублів).