NASA вибрало кратер для нової посадки марсохода

Американське аерокосмічне агентство NASA вирішило відправити новий ровер на Марс в 2020 році в кратер Езеро.

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NASA вважає, що в скелях цього кратера, ширина якого досягає 50 км, могли зберегтися ознаки давнього життя на червоній планеті, передає Бі-бі-сі. Супутникові зображення Езеро вказують на те, що там була дельта річки, що впадала у велике озеро.

У такому середовищі 3,5-3,9 млрд років тому могли з'явитися бактерії. У той час Марс був теплим і вологим, ніж зараз.

За словами менеджера проектів NASA Кена Фарлі, дельта річки відмінно зберігає біологічні ознаки - будь-які докази життя, яка "могла існувати у воді озера, в підводному мулі, а також організмів у верхів'ї, які відносило річкою, і вони могли зберегтися в дельті", сказав він журналістам.

Численні типи гірської породи в Езер, включаючи карбонати і глину, також могли зберегти органічні молекули, які б стали ознакою того, що колись тут існувало життя.

Глибина кратера - 500 м, він був обраний після чотирьох років консультацій з дослідниками Марса. Езеро став фаворитом голосування на одній з останніх конференцій NASA.

Кратер знаходиться на північ від екватора Марса. Його назвали на честь боснійського міста; у деяких слов'янських мовах "езер" означає "озеро".

Одна з інших ключових цілей місії 2020 року - вибрати і "упакувати" в невеликі каністри зразки породи, які можна буде зібрати і доставити на Землю для аналізу в ході майбутніх місій.

NASA працює з Європейським космічним агентством над цією ініціативою, але коли ємності із зразками зможуть підібрати - поки неясно.

Проект ще на ранній стадії, сказав керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен: "В залежності від того, як все складеться, це може бути початок 2030-х".

Місія 2020 року знову буде використовувати технологію Skycrane, щоб спустити ровер на поверхню Марса

Проект марсохода 2020 року заснований на роботі "Кьюріосіті", який NASA посадили до кратера Гейл у 2012 році. "Кьюріосіті" став величезним успіхом, і агентство хоче його повторити. Використання того ж "шаблону" дозволяє заощадити гроші на запчастини.

Разом з тим, з точки зору інструментарію новий апарат трохи відрізняється. Так, у нього знову будуть камери, автоматична рука, бур і лазер. Але на нову модель також встановили сенсори і прилади для аналізу. Ровер зможе навіть провести експеримент: перевірити, як майбутні астронавти зможуть виробляти кисень на Марсі.

Новий робот буде використовувати ту ж технологію Skycrane, яка здійснила точну посадку "Кьюріосіті" шість років тому, але з невеликим доповненням. Інженери розробили нову навігаційну систему Terrain-Relative, яка повинна забезпечити ще більш високу точність приземлення.

Місії на Марс можуть запускатися тільки в короткому часовому вікні з-за особливостей розташування планет.

Місія 2020 року буде запущена в липні-серпні, а досягне червоної планети до 18 лютого 2021 року.

"У NASA довга історія успіху досліджень Марса. З тих пір, як Марінер-4 відправився на Марс в 1965 році, ми посилали апарати на орбіту, приземлялися і їздили по поверхні червоної планети", - сказав Лорі Оці, виконуючий обов'язки директора підрозділу NASA з планетарним досліджень.

"І у нас буде можливість продовжити цю історію успіху через тиждень, коли ми посадимо на поверхню "Інсайт". Ми чекаємо цього з нетерпінням", - додав Оці.

На відміну від ровера 2020 року і "Кьюріосіті", "Інсайт" - статичний модуль. Його перша місія - "заглянути всередину" планети. Він буде використовувати сейсмометри для вивчення "марсотрясінь", щоб проаналізувати внутрішню структуру планети.

Європейське космічне агентство також посилає ровер на Марс в 2020 році. Європейські вчені вибрали пунктом призначення рівнину Оксиа Планум. Супутникові знімки показують, що як у випадку з Езеро і Гейл, в цій місцевості також є сліди того, що раніше там була вода.