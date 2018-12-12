NASA опублікувала перше селфі зонда InSight з Марса

Фотографії допоможуть вченим вибрати місцевість для бурових робіт.

Фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) опублікували перше селфі зонда InSight, зроблене на Марсі.

Фотографію вчені виклали на сторінці космічного агентства в Twitter.

«Перше селфі! Я почуваю себе здоровим, енергійним і цілим. Це я на Марсі», - підписали фотографію співробітники NASA.

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Відзначається, що знімок був зроблений за допомогою камери, вбудованої в руку апарата. Сам апарат є спадкоємцем лендера Фенікс, який здійснив посадку на Марс на початку грудня.

Грунт, де приземлився зонд, позбавлений великого каміння і пагорбів і добре підходить для досліджень, які повинен буде вести апарат. Фотографії допоможуть вченим вибрати місцевість для бурових робіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше фахівці NASA вперше опублікували запис шуму марсіанського вітру. 1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції NASA InSight зафіксував коливання, причиною яких був марсіанський вітер. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Американський зонд InSight 26 листопада здійснив посадку на Марс. Запущений у травні зонд призначений для вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі. Місія Mars InSight буде вивчати внутрішні об'єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляє NASA. Робочий ресурс апарату розрахований мінімум на два роки. Вартість місії – мільярд доларів.