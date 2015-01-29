Квантовий комп'ютер допоміг фізикам підтвердити теорію відносності

Міжнародний колектив фізиків знайшов незвичайне застосування для квантового комп'ютера - вони використовували кубіти, квантові осередки пам'яті, для демонстрації того, що світ рухається у всіх напрямках з однаковою швидкістю, що в черговий раз довело справедливість Спеціальної Теорії Відносності (СТВ) Ейнштейна, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature, передає РИА Новости.

Даний експеримент є своєрідним аналогом відомих дослідів Майкельсона та Морлі, які намагалися ще у 1887 році підтвердити існування так званого "ефіру" - особливої світлоносної форми матерії, з якої повинні були поширюватися хвилі світла. За уявленнями фізиків того часу, ефір повинен був володіти вкрай химерними властивостями, і швидкість світла в ньому повинна була бути не постійною, а такою, що залежить від напрямку руху променя.

Читайте такожКомп'ютерна програма обійшла людину в умінні розбиратися в людях

Досліди Майкельсона та Морлі і, а також СТВ Ейнштейна, поклали край цим помилкам, і сьогодні фізики вважають, що світло і всі інші види електромагнітного випромінювання рухаються всіма напрямками з однаковою (інваріантною) швидкістю. Аналогічним чином, всі фізичні закони працюють однаковим чином у всіх системах відліку і незалежно від кутів їх повороту.

Група вчених з Інституту ядерної фізики в Гатчині (Росія) і університету Каліфорнії в Берклі (США) відкрили незвичайний спосіб ще раз довести сталість швидкості світла та інваріантності простору, експериментуючи з кубітами - комірками пам'яті та простими обчислювальними модулями квантових комп'ютерів.