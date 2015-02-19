Минулого року на Землю впало більше 100 тонн космічного сміття

Понад 600 супутників, які вийшли з ладу, відпрацьованих ступенів ракет і інших уламків космічних апаратів, яки згоріли в минулому році повністю або частково в щільних шарах атмосфери на зворотному шляху до Землі, передає ТАСС.

Як повідомив американський тижневик Space News, такі дані були представлені NASA в Комітет ООН з використання космічного простору в мирних цілях, де обговорювалася проблема "прибирання космічного сміття".

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За оцінками фахівців, минулого року сміттєвий дощ з космосу був сильніше звичайного через високу сонячну активність, яка підняла кордон земної атмосфери і змусила спрямуватися до поверхні планети частина космічного мотлоху, який залишався на низьких орбітах. Американські експерти вважають, що загальна маса металевих опадів перевищила 100 тонн. Багато уламків долетіло до Землі, але які вціліли при проходженні через щільні шари атмосфери, з'ясувати неможливо, але відомо, що ніхто з людей не постраждав.

Співробітники NASA кажуть, що після цього в космосі стало трохи чистіше. За їх словами, кількість предметів розміром не менше 10 см, які потрапляють в каталог космічного сміття, зменшилася. В той же час загальна маса супутників, які відпрацювали своє, і фрагментів носіїв, що обертаються на орбіті, зросла за останні десять років з 5 тис. до 6,7 тис. тонн.