Астрофізики вперше побачили Хрест Ейнштейна від спалаху наднової (фото)

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Science, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Каліфорнійського університету в Берклі, повідомляє Lenta.ru.

У ході спостережень в листопаді 2014 року, проведеним з космічного телескопа Hubble, астрофізикам вдалося отримати розмноження зображення наднової, розташованої в одному з рукавів спіральної галактики. Це зоряне скупчення розташоване на відстані 9,3 мільярда світлових років від Землі.

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На зображенні видно розмножену в результаті гравітаційного лінзування наднову. В якості гравітаційної лінзи виступило скупчення галактик MACS J1149.6 + 2223. Воно розташоване просто перед наднової на відстані 5,3 мільярда світлових років від Землі.

Світло від спалаху наднової було посилено (за яскравістю приблизно в 20 разів) і розмножено (на чотири зображення, що сформували Хрест Ейнштейна) в результаті спотворення траєкторії світлових променів сильним гравітаційним полем MACS J1149.6 + 2223.

Як відзначають вчені, спостерігати світлові промені від наднової вони зможуть ще протягом декількох років. Комп'ютерне моделювання, проведене фахівцями, показало, що на Землі астрономи могли бачити Хрест Ейнштейна від такої наднової 50 і десять років тому.

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Перша гравітаційна лінза була відкрита в 1979 році. Проте до цих пір вченим жодного разу не вдавалося спостерігати Хрест Ейнштейна саме від спалаху наднової (раніше він був зафіксований для квазарів).

Досліджена наднова належить до типу la. Він об'єднує групу зірок, що виникли після термоядерного вибуху білих карликів і використовується в астрономії для визначення відстаней до галактик.

Крім того, вчені вважають, що скупчення MACS J1149.6 + 2223 і його околиці можуть містити темну матерію, а подальші дослідження цієї ділянки неба в сузір'ї Лева допоможуть розумінню її природи.