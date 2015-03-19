Зонд NASA зафіксував в атмосфері Марсу хмару пилу незрозумілого походження

Крім того, він спостерігав полярні сяйва. Отримані дані були представлені на 46-й Конференції з місячних і планетних наук, а коротко про них повідомляється на сайті NASA, передає ТСН.

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Хмара пилу розташована на висотах від 150 до 300 км від поверхні планети. Причини її утворення та хімічний склад поки залишаються нез'ясованими.

Щільність хмари збільшується з пониженням висоти. Вчені не знають, чи змінюється якимось чином з плином часу це утворення в атмосфері планети, або ж воно носить стаціонарний характер.

У разі якщо хмара утворена в результаті невідомого вченим атмосферного механізму, це може означати нерозуміння планетологами якогось фундаментального принципу утворення атмосфери Червоної планети.

Проте деякі експерти вважають, що хмара могла утворитися внаслідок міграції пилу під дією сонячного вітру від супутників Марса - Фобоса і Деймоса, а також астероїдів і комет. Експерти відзначають, що хмара ніяк не завадить подальшій роботі MAVEN, місія якої дозволить зрозуміти її природу. Також у північній півкулі протягом п'яти днів у другій половині грудня 2014 року зонд спостерігав аналог земних полярних сяйв. На відміну від Землі, вони відбувалися глибоко в атмосфері планети.