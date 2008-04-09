Nokia створить свій варіант iPhone

Компанія Nokia працює над створенням пристрою з тач-інтерфейсом, повідомляє The Register. Таку заяву зробив віце-президент Forum Nokia Том Лібретто (Tom Libretto) на конференції Evans Data Developer Relations в Редвуді.

Називається новий телефон, зовні дуже схожий на Apple iPhone, Tube. Практично всю лицьову поверхню апарату займає екран. Клавіатура відсутня.

Технічні характеристики телефону не повідомляються. Лібретто лише підкреслив, що Nokia Tube одержить підтримку Java і дозволить завантажувати фотографії в інтернет.

Можливо, телефон позиціонуватиметься як мобільна платформа для проглядання відео.

За непідтвердженими даними, Nokia Tube працюватиме на платформі Symbian S60. Ціна і дата початку продажів апарату не повідомляються.

Раніше компанія Samsung випустила мобільний телефон Anycall Haptic, який є аналогом смартфону Apple iPhone. Також апарати з тач-інтерфейсом розробляють компанії LG, Garmin, HTC і Sony Ericsson.

Лента.ру